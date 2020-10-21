Masterchef eleme adayları kimler oldu? 20 Ekim Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasında kimler var?

Masterchef eleme adayları izleyiciler tarafından merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Geçen hafta yarışmaya en son veda eden isim Didem olmuştu. Mavi takım, bu hafta oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kazandı. Peki Masterchef eleme adayları kimler? 20 Ekim dokunulmazlığı kim aldı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım kendi içerisinde bir dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlığı alan isim ise Özgül oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlığı alan Özgül ilk eleme adayı olarak Berker'in adını verdi. Takım içerisinde gerçekleştirilen oylama sonucunda ise diğer eleme adayı Sefa oldu.