Masterchef eleme adayları kimler oldu (3. ve 4.eleme adayları), potaya kimler gitti-15 Ekim? Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef'in 15 Ekim'de yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Mavi takımdan iki yarışmacı bu haftanın eleme potasına gitti. Masterchef'te 3.ve 4.eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu. Peki 15 Ekim Masterchef eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

15 Ekim'de yayınlanan bölümde en iyi İspanyol yemeklerini yapan Kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazandı.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Mavi takımda ne iyi yemeği yapan Esra dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF'TE 3.VE4.ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Masterchef'te dokunulmazlığı kazanan Esra,3.eleme adayı olarak Emir'in adını verdi. Mavi takımın kendi içerisinde yaptığı oylama sonucunda 4.eleme adayı Uğur oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Didem

Özgül

Emir

Uğur