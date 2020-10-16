MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Masterchef eleme adayları kimler oldu (3. ve 4.eleme adayları), potaya kimler gitti-15 Ekim? Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı?
16.10.2020 - 00:41 |

Masterchef eleme adayları kimler oldu (3. ve 4.eleme adayları), potaya kimler gitti-15 Ekim? Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef 15 Ekim yayınında Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları İspanyol mutfağından yemekler yaptılar. Kıyasıya rekabetin sonrasında kazanan ekip Kırmızı takım oldu. Mavi takımından iki isim eleme potasına gitti. Peki 15 Ekim Masterchef eleme adayları kimler oldu?

Masterchef eleme adayları kimler oldu (3. ve 4.eleme adayları), potaya kimler gitti-15 Ekim? Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı?
ABONE OL

Masterchef'in 15 Ekim'de yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Mavi takımdan iki yarışmacı bu haftanın eleme potasına gitti. Masterchef'te 3.ve 4.eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu. Peki 15 Ekim Masterchef eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

15 Ekim'de yayınlanan bölümde en iyi İspanyol yemeklerini yapan Kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazandı.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Mavi takımda ne iyi yemeği yapan Esra dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF'TE 3.VE4.ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Masterchef'te dokunulmazlığı kazanan Esra,3.eleme adayı olarak Emir'in adını verdi. Mavi takımın kendi içerisinde yaptığı oylama sonucunda 4.eleme adayı Uğur oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Didem

Özgül

Emir

Uğur

Magazin Haberleri Bülteni (15 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tortilla Espanola nasıl yapılır? Tortilla Espanola tarifi ve malzemeleri neler?

Tortilla Espanola nasıl yapılır? Tortilla Espanola tarifi ve malzemeleri neler?

'Yaş 17! Unutmak istediğimiz yıllar'

'Yaş 17! Unutmak istediğimiz yıllar'

Patatas Bravas nasıl yapılır? Patatas Bravas tarifi ve malzemeleri neler?

Patatas Bravas nasıl yapılır? Patatas Bravas tarifi ve malzemeleri neler?

Aioli sos nasıl yapılır? Aioli sos tarifi ve malzemeleri neler?

Aioli sos nasıl yapılır? Aioli sos tarifi ve malzemeleri neler?

Sıradaki Haber