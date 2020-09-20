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20.09.2020 - 10:32 |

Masterchef eleme adayları kimler oldu? 19 Eylül Masterchef eleme potasında kimler var?

Masterchef elemne adayları dün yayınlanan bölümde belirlendi. Masterchef Türkiye'de Mavi ve Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele ettiler. Dokunulmazlık oyunu kaybeden Kırmızı takım eleme potasına 2 isim daha gönderdi. Peki Masterchef eleme adayları kimler oldu? İşte 19 Eylül eleme potasına giren isimler...

Masterchef eleme adayları kimler oldu? 19 Eylül Masterchef eleme potasında kimler var?
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Masterchef Türkiye'nin bu akşam yayınlanacak bölümünde bir isim yarışmaya veda edecek. Masterchef'in dün yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takımdan 2 yarışması eleme potasına gitti. Kırmızı takımdan eleme potasında 4 isim olurken Mavi takımdan ise 2 isim yer alıyor. Peki 19 Eylül Masterchef eleme potasına kimler girdi?

19 EYLÜL MASTERCHEF ELEME POTASINA KİMLER GİRDİ?

Masterchef'te dün dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetti. kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim ise Eray oldu. Eray eleme potasına Tanya'yı gönderdi. Gerçekleştirilen oylama sonucunda eleme potasına giden diğer isim ise Berker oldu.

İŞTE MASTERCHEF ELEME POTASINDA YER ALAN YARIŞMACILAR

Serhat

Özgül

Sefa

Selin

Tanya

Berker

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