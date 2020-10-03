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03.10.2020 - 14:41 |

MasterChef eleme adayları | MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı

MasterChef Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. 69. bölümü ile ekrana gelecek olan MasterChef Türkiye'de duygusal anlar yaşanıyor. Yeni bölümde MasterChef ekibi İstanbul Bahçelievler Çocuk Evleri Sitesi'ne konuk oluyor. Peki, MasterChef Türkiye'de hangi takım kazanacak. İşte MasterChef Türkiye eleme adayları...

MasterChef eleme adayları | MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı
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TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Bu hafta MasterChef Türkiye ekibi İstanbul Bahçelievler Çocuk Evleri Sitesi'ne konuk oluyor. Mavi ve kırmızı takım en güzel yemeklerini yaparak puanları kazanmaya çalışacak.

MasterChef Türkiye yeni bölümü ile bu akşam 20.00'de TV8'de.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Bu hafta Kırmızı takımdan Esra ve Duygu eleme potasına adını yazdırırken; Mavi takımdan Uğur ve Didem eleme potasında yer aldı.

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