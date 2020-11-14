MasterChef eleme adayları | MasterChef Türkiye yeni bölümde dokunulmazlık hangi takımın?

TV8'in keyifle takip edilen programı MasterChef Türkiye'de heyecan dinmek bilmiyor. Bu akşam Kahramanmaraş'a gidecek olan ekip dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelecek. Peki, bu akşam en güzel yemekleri çıkartarak dokunulmazlığın sahibi olan takım hangisi olacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Kırmızı takımdan bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Uğur oldu. Yapılan oylamada ise Barbaros ilk eleme adayı oldu.