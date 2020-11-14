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14.11.2020 - 14:46 |

MasterChef eleme adayları | MasterChef Türkiye yeni bölümde dokunulmazlık hangi takımın?

MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takım dokunulmazlık oyununda gülen taraf olurken; kırmızı takımdan eleme adayları çıktı. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu? Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek olan MasterChef Türkiye'de ekip Kahramanmaraş'a gidiyor.

MasterChef eleme adayları | MasterChef Türkiye yeni bölümde dokunulmazlık hangi takımın?
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TV8'in keyifle takip edilen programı MasterChef Türkiye'de heyecan dinmek bilmiyor. Bu akşam Kahramanmaraş'a gidecek olan ekip dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelecek. Peki, bu akşam en güzel yemekleri çıkartarak dokunulmazlığın sahibi olan takım hangisi olacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Kırmızı takımdan bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Uğur oldu. Yapılan oylamada ise Barbaros ilk eleme adayı oldu.

14 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni14 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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