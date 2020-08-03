03.08.2020 - 17:26 |
Masterchef Emel kimdir, kaç yaşında? Masterchef Emel nereli?
Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Masterchef'in yeni turunda 16 yarışmacı belirlenecek. Final turunda yarışacak isimler arasında Emel Günoğlu da yer alıyor. İşte Masterchef Emel'in yaşamı...
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danillo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptğı Masterchef Türkiye'nin yarışmacılarının yaşamları merak ediliyor. Emel Günoğlu, Masterchef Türkiye'nin düello turunu geçen yarışmacıları arasında bulunuyor. Peki Masterchef Emel kimdir, kaç yaşında?
MASTERCHEF EMEL KİMDİR?
MasterChef'te yarışan Emel Günoğlu, yarışmaya Düzce'den katıldı. Emel Günoğlu aslen Artvin Hopa'lıdır.
MasterChef Emel, turizm ve organizasyon işleri ile uğraşıyor.