MasterChef Emir Elidemir kimdir? Emir Elidemir kaç yaşında, nereli? İşte, MasterChef Emir biyografisi...

MasterChef'in sevilen yarışmacılarından olan Emir Elidemir, İzmir'de doğdu ve eğitimini de İstanbul'da tamamladı. MasterChef ile adını duyursa da kısa sürede milyonlar tarafından sevildi. Karakteri ve yeteneği ile dikkat çekmişti. Emir Elidemir, MasterChef Türkiye'ye son veda eden kişi oldu.

MASTERCHEF EMİR KİMDİR?

Elidemir, 1994 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümüne dahil oldu. Lisans eğitimi boyunca Fransa, Hollanda ve Amerika’da staj yapan Emir Elidemir, 2018'de üniversiteden mezun olduktan sonra New York'ta, Benno Restarant'ta 1 sene boyunca Chef de Partie pozisyonunda çalışıp Türkiye'ye geri döndü.

Emir Elidemir, İstanbul'daki 2.5 aylık Nicole Restaurant deneyiminden sonra 1 ay kadar Cunda Otel’in mutfak şefliğini üstlendi. Ağustos ayında Masterchef’e katılabilmek için görevinden istifa eden başarılı aşçı, yeni sezonun ana kadrosunda yer almaya hak kazanan 16 yarışmacıdan biri olmuştu. Ancak final haftasında yarışmadan ayrılan son isim oldu.