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22.10.2020 - 20:45 |

MasterChef Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında? Emir Elidemir biyografisi

MasterChef 2020'de bu hafta Mavi takım kaptanı olan Eray kendisine rakip olarak Emir'i seçmişti. Yapılan kaptanlar düellosunda en güzel tabağı çıkaran isim karşı takımdan bir ismi kadrosuna katma şansı elde etmişti. Oyunu Eray kazanmış ve Barbaros'u kendi takımına almış Ebru'yu Kırmızı takıma vermişti. Kaybedilen ilk takım oyunun ardından bu akşam MasterChef yarışmasında ikinci takım oyunu gerçekleştirilecek. Peki Emir Elidemir kimdir?

MasterChef Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında? Emir Elidemir biyografisi
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Emir Elidemir kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef yeni bölümde haftanın ikinci takım oyunu gerçekleştirilecek. Bu haftanın Kırmızı takım kaptanı olan Emir Elidemir Mavi takım kaptanı Eray'a karşı ilk takım oyununu kaybetmişti. Bu akşam oynananacak olan ikinci takım oyununda Emir ve arkadaşlarının nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu! Peki MasterChef Emir kimdir?

EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

31 Ağustos 1994’te dünyaya gözlerini açan Emir Elidemir, Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümüne giriş yapmıştır.

Lisans eğitimi boyunca Fransa, Hollanda ve Amerika’da staj yapan Elidemir, Lyon şehrinde Les Trois Domes (1 michelin) , Amsterdam şehrinde Moshik (2 michelin) , Pensacola şehrinde Type olmak üzere toplam üçer ay olmak suretiyle üç farklı staj yaparak kariyer geçmişine farklı tecrübeler kazandırmıştır.

2018'de üniversiteden mezun olduktan sonra New York'ta, Benno Restarant'ta (1 michelin) 1 sene boyunca Chef de Partie pozisyonunda çalışıp Türkiye'ye geri dönen Emir Elidemir, İstanbuldaki 2.5 aylık Nicole Restaurant deneyiminden sonra 1 ay kadar Cunda Otel’in mutfak şefliğini üstlenmiştir. Ağustos ayında Masterchef’e katılabilmek için görevinden istifa eden Emir Elidemir, yeni sezonun ana kadrosunda yer almaya hak kazanan 16 yarışmacıdan biri olmuştur.

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