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16.11.2020 - 21:25 |

MasterChef Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında? Emir Elidemir biyografisi

MasterChef Emir Elidemir kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Esra'nın Kırmızı takım kaptanı olarak seçtiği Emir Elidemir takımından iki ismi potaya göndermek zorunda kaldı. Potaya giren iki isim Barbaros ve Eray son 9'a kalmayı başardı. Peki MasterChef Emir Elidemir kimdir?

MasterChef Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında? Emir Elidemir biyografisi
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MasterChef 2020'de son 9'a kalan isimlerden olan MasterChef Emir Elidemir yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta kırmızı takım kaptanı olan ve ödül oyunu ile birlikte 3-!lik skorla takımı kaybeden Emir Elidemir bu nasıl bir performans sergileyecek. İşte Emir Elidemir hakkında merak edilenler...

EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

31 Ağustos 1994’te dünyaya gözlerini açan Emir Elidemir, Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümüne giriş yapmıştır.

Lisans eğitimi boyunca Fransa, Hollanda ve Amerika’da staj yapan Elidemir, Lyon şehrinde Les Trois Domes (1 michelin) , Amsterdam şehrinde Moshik (2 michelin) , Pensacola şehrinde Type olmak üzere toplam üçer ay olmak suretiyle üç farklı staj yaparak kariyer geçmişine farklı tecrübeler kazandırmıştır.

2018'de üniversiteden mezun olduktan sonra New York'ta, Benno Restarant'ta (1 michelin) 1 sene boyunca Chef de Partie pozisyonunda çalışıp Türkiye'ye geri dönen Emir Elidemir, İstanbuldaki 2.5 aylık Nicole Restaurant deneyiminden sonra 1 ay kadar Cunda Otel’in mutfak şefliğini üstlenmiştir. Ağustos ayında Masterchef’e katılabilmek için görevinden istifa eden Emir Elidemir, yeni sezonun ana kadrosunda yer almaya hak kazanan 16 yarışmacıdan biri olmuştur.

Mustafa Topaloğlu taburcu olduKatıldığı canlı yayın sonrası kalp krizi geçiren 63 yaşındaki türkücü Mustafa Topaloğlu, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından odaya alınan Topaloğlu, sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" demişti. İkinci kez kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu taburcu oldu.
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Cadde Yazarları

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