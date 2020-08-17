MasterChef'te bu akşam Emir Elidemir kaptanlık yarışı için mücadele verecek. Asıl kadronun ilk oyununda Emir'in performansı merak edilirken hakkındaki bilgiler de araştırılmaya başlandı. İşte MasterChef Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorusunun cevabı...

MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen MasterChef Emir 26 yaşında. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlanmıştır.

Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir.