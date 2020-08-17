MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri MasterChef Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında ve nereli?
17.08.2020 - 12:43 |

MasterChef Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MasterChef'in ana kodrosu belli oldu. Bu akşam yeni sürecin ilk yarışması gerçekleşecek. Kaptanlık oyununda 16 kişi yarışacak. Bu isimlerden biri de Emir Elidemir... Peki, MasterChef Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında ve nereli?
ABONE OL

MasterChef'te bu akşam Emir Elidemir kaptanlık yarışı için mücadele verecek. Asıl kadronun ilk oyununda Emir'in performansı merak edilirken hakkındaki bilgiler de araştırılmaya başlandı. İşte MasterChef Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorusunun cevabı...

MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen MasterChef Emir 26 yaşında. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlanmıştır.

Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir.

    Magazin Haberleri Bülteni (17 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Masterchef Uğur kimdir? Masterchef Uğur Yılmaz Deniz kaç yaşında, ne iş yapıyor?

    Masterchef Uğur kimdir? Masterchef Uğur Yılmaz Deniz kaç yaşında, ne iş yapıyor?

    MasterChef Barbaros kimdir? Barbaros Yoloğlu biyografisi

    MasterChef Barbaros kimdir? Barbaros Yoloğlu biyografisi

    MasterChef Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    MasterChef Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    İrem Sak hazırlıklara başladı! Çukur için poligonda

    İrem Sak hazırlıklara başladı! Çukur için poligonda

    Sıradaki Haber