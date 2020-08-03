03.08.2020 - 13:50 |
MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında? MasterChef Emir Elidemir ne iş yapıyor, nereli?
Masterchef Emir'in yaşamı araştırılan konular arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye'de 3'lü düelloları geçen Emir Elidemir, 16 yarışmacı arasında girmek için final turunda yarışacak. İşte Masterchef Emir'in yaşamı ile ilgili ayrıntılar...
Masterchef Emir, programda adını söz ettiren isimler arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda ana kadroda yarışacak isimler final turunda belli olacak. Final turunda yarışacak isimler arasında yer alan Emir Elidemir'in hayatı ise merak konusu. Peki MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında?
MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?
MasterChef Emir, 1994 yılında İzmir’de doğdu. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.
Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde üniversite eğitimini aldı.
Elidemir, Florida ve Amsterdam'da stajlar yaptı.
MasterChef Emir, bu stajlardan birisini ise 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir.