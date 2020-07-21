MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında? MasterChef Emir Elidemir nereli?

MasterChef Emir, yarışmanın konuşlan isimleri arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te dün Emir Elidemir yemeği ile yarıştı. Eldemir, yemeği ile jüri üyelerinden onay alarak bir üst tura düellolara geçti. Peki MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

MasterChef Emir Elidemir, 1994 yılında doğdu. İzmir'de dünyaya gelen Eldemir, liseyi Bornova Anadolu Lisesi'nde bitiren Emir Elidemir, 2012 yılında Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde 4 yıllık eğitimini tamamlamıştır.

Emir Eldemir, Florida'da ve Amsterdam'da stajlar yaptı.