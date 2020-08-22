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22.08.2020 - 13:48 |

MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında? MasterChef Emir Elidemir nereli?

Masterchef'te ana kadro belirlendikten sonra yarışmacılar birbirleri ile rekabet etmeye devam ediyorlar. Emir Elidemir, Masterchef'in öne çıkan yarışmacıları arasında yer alıyor. İşte Masterchef Emir'in biyografisi...

MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında? MasterChef Emir Elidemir nereli?
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Masterchef Türkiye, TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Bu hafta Kırımızı ve Mavi takımlar kaptanlar tarafından belirlendi. Mavi takım kaptanı Tanya ekibine Emir Elidemir'i seçti. Emir'in yaşamı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki MasterChef Emir kimdir?

MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

MasterChef Emir, 1994 yılında İzmir’de doğdu. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde üniversite eğitimini aldı.

Elidemir, Florida ve Amsterdam'da stajlar yaptı.

MasterChef Emir, bu stajlardan birisini ise 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir.

22 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni22 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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