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08.09.2020 - 16:45 |

MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında? MasterChef Emir Elidemir nereli, mesleği ne?

Masterchef Emir, yarışmanın 16 kişilik ana kadrosu içerisinde yer aldı. Masterchef Emir Elidemir, 1994 yılında doğdu. Elidemir, eçşitli ülkeler staj yaptı. Masterchef Emri'in hayatı ile ilgili detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Masterchef Emir kimdir?

MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında? MasterChef Emir Elidemir nereli, mesleği ne?
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Masterchef Emir, üniversiteyi bitirdikten sonra New York'ta çalıştı. Masterchef'te yaptığı yemekleri ile dikkat çeken Emir, bu hafta Mavi takımda yarışıyor. Emir, yarışmaya katılmadan önce Cunda Otel’in mutfak şefliğini yapmıştır. Peki Masterchef Emir kimdir, nereli?

MASTERCHEF EMİR KİMDİR?

31 Ağustos 1994’te dünyaya gözlerini açan Emir Elidemir, Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümüne giriş yapmıştır.

Lisans eğitimi boyunca Fransa, Hollanda ve Amerika’da staj yapan Elidemir, Lyon şehrinde Les Trois Domes (1 michelin) , Amsterdam şehrinde Moshik (2 michelin) , Pensacola şehrinde Type olmak üzere toplam üçer ay olmak suretiyle üç farklı staj yaparak kariyer geçmişine farklı tecrübeler kazandırmıştır.

2018'de üniversiteden mezun olduktan sonra New York'ta, Benno Restarant'ta (1 michelin) 1 sene boyunca Chef de Partie pozisyonunda çalışıp Türkiye'ye geri dönen Emir Elidemir, İstanbuldaki 2.5 aylık Nicole Restaurant deneyiminden sonra 1 ay kadar Cunda Otel’in mutfak şefliğini üstlenmiştir. Ağustos ayında Masterchef’e katılabilmek için görevinden istifa eden Emir Elidemir, yeni sezonun ana kadrosunda yer almaya hak kazanan 16 yarışmacıdan biri olmuştur.

Tuğba Ekinci: Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecekSon şarkısını duyurmak için sosyal medyadan kalça fotoğrafı paylaşan Tuğba Ekinci, son olarak bikinili videosunu yayınladı. Ekinci, ""Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecek. Varsa daha iyisi gösterin” ifadelerini kullandı.
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Cadde Yazarları

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