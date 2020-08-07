MasterChef Emir kimdir? MasterChef Emir Elidemir kaç yaşında, nereli?

Masterchef Türkiye'de ana kadronun oluşturulacağı final turu TV8 ekranlarında yayınlanıyor. MasterChef Türkiye'de 16 kişilik ana kadroya giren 4.isim ise Emir Elidemir oldu. 26 yaşında olan Masterchef Emir, Gastronomi ve Mutfak Sanatları eğitimi aldı. Peki MasterChef Emir kimdir?

MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

MasterChef Emir, 1994 yılında İzmir’de doğdu. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde üniversite eğitimini aldı.

Elidemir, Florida ve Amsterdam'da stajlar yaptı.

MasterChef Emir, bu stajlardan birisini ise 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir.