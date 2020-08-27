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27.08.2020 - 21:27 |

MasterChef Emir kimdir, nereli? MasterChef Emir Elidemir kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte biyografisi...

MasterChef Türkiye'nin 3. sezonundaki en dikkat çeken yarışmacılardan biri de Emir Elidemir oldu. Vatandaşların hakkında en çok arama yaptığı yarışmacılardan biri olan Emir Elidemir ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte MasterChef Emir Elidemir'in hayat hikayesi...

MasterChef Emir kimdir, nereli? MasterChef Emir Elidemir kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte biyografisi...
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Masterchef Türkiye'nin 16 yarışmacısının arasına giren isimlerden biri ise Emir Elidemir oldu. Dün akşam yayınlanan bölümde 4.finalist olan Emir'in yaşamı ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte MasterChef Emir'in yaşamı...

MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

MasterChef Emir, 1994 yılında İzmir’de doğdu. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde üniversite eğitimini aldı.

Elidemir, Florida ve Amsterdam'da stajlar yaptı.

MasterChef Emir, bu stajlardan birisini ise 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir.

27 Ağustos 2020 Magazin Habeleri Bülteni27 Ağustos 2020 Magazin Habeleri Bülteni
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