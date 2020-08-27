MasterChef Emir kimdir, nereli? MasterChef Emir Elidemir kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte biyografisi...

Masterchef Türkiye'nin 16 yarışmacısının arasına giren isimlerden biri ise Emir Elidemir oldu. Dün akşam yayınlanan bölümde 4.finalist olan Emir'in yaşamı ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte MasterChef Emir'in yaşamı...

MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

MasterChef Emir, 1994 yılında İzmir’de doğdu. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde üniversite eğitimini aldı.

Elidemir, Florida ve Amsterdam'da stajlar yaptı.

MasterChef Emir, bu stajlardan birisini ise 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir.