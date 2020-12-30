MasterChef Emir'in babası kimdir? Hasan Elidemir kim, nereli ve ne zaman öldü?

Emir Elidemir, MasteChef yarışmasına final haftasında veda etti. Serhat ile karşı karşıya gelen genç aşçının ayrılırken babası Hasan Elidemir hakkında söyledikleri ise ekran başındakileri etkiledi. Emir'in babası Hasan Elidemir ne zaman öldü? İşte, detaylar...

HASAN ELİDEMİR KİMDİR?

MasterChef ile adını duyuran Emir, babası Hasan Elidemir ile ilgili zaman zaman dikkat çeken açıklamalar yapıyordu. Hasan Elidemir, İzmırspor'un eski futbolcularından, spor yazarı ve diş hekimiydi. 60 yaşında hayatını kaybeden Elidemir, alkol problemi nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu. Elidemir'in Balıkesir'de bir otelde baygın halde bulunması sonrası kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmış ancak tüm müdahalelere rağmen kalbinin durmuştur.

İzmir'in Eşrefpaşa semtinde 1959 yılında doğan ve 1970'te İzmirspor altyapısında futbola başlayarak genç yaşta milli olan Hasan Elidemir, 14 yıl bu kulüpte forma giydikten sonra Antalyaspor'da da top koşturdu. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olarak uzun yıllar Eşrefpaşa Hastanesi ve kendi muayenehanesinde doktorluk yaptı, köşe yazarlığı ve Altay'da sportif direktörlük görevinde bulundu. Yeni Asır'da spor yazarlığı da yapan Elidemir, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.