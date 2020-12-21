MasterChef Eray kimdir? Eray Aksungur nereli, kaç yaşında? İşte, MasterChef Eray Aksungur biyografisi

Eray Aksungur, 2020 MasterChef Türkiye yarışmasının öne çıkan isimlerindendir. Daha önce de Lezzet Akademisi yarışmasında yer alan genç yarışmacı, çıkardığı tabakları ile jürinin takdir ettiği isimlerdendi. Sık sık da programdaki tartışmalarla gündeme geldi. Eray Aksungur kim?

MASTERCHEF ERAY KİMDİR?

Eray Aksungur, 23 yaşında ve Bolulu'dur. Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Aksungur, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalıştı.

MasterChef Eray, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarıştı. Yarışmaya da Bolu'dan dahil olmuştu. Genç aşçı, 20 Aralık 2020 Pazar akşamı yapılan eleme oyununda başarısız tabak çıkararak yarışmaya veda etti.