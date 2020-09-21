MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? Esra Tokelli aslen nereli?

MasterChef 2020 kadrosunda yer alan 100 bin gibi rekor başvuru arasında son 16'ya direkt olarak giren isimler arasında yer alan MasterChef Esra, ilk hafta eleme potasında yer aldıktan sonra eleme potasına hiç girmedi. Türk mutfağındaki hünerleri ile herkese kendini ispatlayan Esra mutfaktaki titiz çalışması ile şeflerin ve arkadaşlarının takdirini kazanmış durumda! Bu hafta Kaptanlık oyununda yarışmacılardan İçli Köfte yapmaları istenecek. Esra'nın Türk mutfağındaki başarısı düşünüldüğünde Mavi takım kaptanı olması içten bile değil!

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Hayata gözlerini 1979 yılında İstanbul’da açan Esra Tokelli, ev hanımıdır ve geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır.

24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, “şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef’teyim” diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.