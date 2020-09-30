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30.09.2020 - 13:05 |

MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? Esra Tokelli aslen nereli?

MasterChef 2020 kadrosunda yer alan isimlerden olan Esra Tokelli bu hafta kaybedilen ilk takım oyunun ardından bireysel dokunulmazlığı kazanan Emir tarafından potaya gönderilen ilk isim oldu. Haftanın ilk takım oyununda bireysel olarak Furkan ile eşleşen ve Ciğerli iç pilavı daha kötü yapan isim olan Esra Tokelli hakkında bilgiler yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İşte merak edilenler...

MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? Esra Tokelli aslen nereli?
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MasterChef Esra kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Türk mutfağındaki başarısı ile adından sıkça söz ettiren isimler arasında yer alan Esra Tokelli bu hafta Kırmızı takım kadrosunda yer alıyor. Haftanın ilk takım oyununda bireysel düelloda Furkan ile eşleşen ve Ciğerli İç Pilav konusunda genç arkadaşına kaybeden MasterChef Esra bu hafta bireysel dokunulmazlığı kazanan ilk isim olan Emir tarafından potaya gönderilen ilk isim oldu. İşte MasterChef Esra hakkında merak edilenler...

 MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Hayata gözlerini 1979 yılında İstanbul’da açan Esra Tokelli, ev hanımıdır ve geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır.

24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, “şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef’teyim” diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.

Magazin Haberleri Bülteni (30 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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