20.08.2020 - 21:07 |
MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? Esra Tokelli aslen nereli? İşte biyografisi...
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yayın hayatına oldukça çarpıcı isimlerle başlayan MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalan isimlerden biri de Esra Tokelli oldu. Günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri olan MasterChef Esra ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...
3. sezonuyla da büyük bir ilgi gören sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de adını son 16'ya yazdırmayı başaran isimlerden biri olan Esra Tokelli , son günlerin hakkında en çok araştırma yapılan isimlerinden biri oldu. Peki MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen soruların cevapları...
MASTERCHEF TÜRKİYE ESRA TOKELLİ KİMDİR?
Esra Tokelli, yarışmaya İstanbul’dan katıldı.MasterChef’in aşçı yarışmacılarından biri olan ve daha önce Yemekteyiz programına katılan Esra Tokelli, 41 yaşında. Esra Tokelli saray mutfağından Darüzziyafe köftesi ile üç jüri üyeden de geçer not alan Esra Tokelli, düellolara katılmayı başarmıştı. Üçlü düelloda ise yaptığı Fransız mutfağına ait tostla rakiplerini elemişti.
Bergüzar Korel'den, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürOyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından SMA hastaları için yardım çağrısında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, o çağrıya kayıtsız kalmadı. Korel, iki bakan için de bir teşekkür videosu paylaştı.