MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? Esra Tokelli aslen nereli? İşte biyografisi...

3. sezonuyla da büyük bir ilgi gören sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de adını son 16'ya yazdırmayı başaran isimlerden biri olan Esra Tokelli , son günlerin hakkında en çok araştırma yapılan isimlerinden biri oldu. Peki MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen soruların cevapları...

MASTERCHEF TÜRKİYE ESRA TOKELLİ KİMDİR?

Esra Tokelli, yarışmaya İstanbul’dan katıldı.MasterChef’in aşçı yarışmacılarından biri olan ve daha önce Yemekteyiz programına katılan Esra Tokelli, 41 yaşında. Esra Tokelli saray mutfağından Darüzziyafe köftesi ile üç jüri üyeden de geçer not alan Esra Tokelli, düellolara katılmayı başarmıştı. Üçlü düelloda ise yaptığı Fransız mutfağına ait tostla rakiplerini elemişti.