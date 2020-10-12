MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? Esra Tokelli biyografisi
12.10.2020 - 16:47 |

MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? Esra Tokelli biyografisi

MasterChef yarışmasında geçtiğimiz haftanın Mavi takım kaptanı olan Kırmızı takım kaptanı olarak Ebru Has'ı seçen Esra Tokelli 3-0'lık skorla rakibini yenmesini bilmiş ve hiçbir takım arkadaşını potaya göndermeyerek büyük bir başarı elde etmişti. Peki MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında aslen nereli?

MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? Esra Tokelli biyografisi
ABONE OL

MasterChef 2020'de eğitimi olmayan tek isim olan Esra Tokelli çıkardığı tabaklar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce iki kez Mavi takım kaptanı olan Esra Tokelli iki kezde eleme potasına girmişti. Geçtiğimiz hafta Mavi takım kaptanı olan ve Kırmızı takım kaptanı olarak Ebru Has'ı seçen Esra Tokelli rakibine 3-0'lık bir üstünlük sağlamış ve takımdan hiçbir arkadaşını eleme potasına göndermeyerek büyük bir başarı elde etmişti. Peki MasterChef Esra Tokelli kimdir?

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Hayata gözlerini 1979 yılında İstanbul’da açan Esra Tokelli, ev hanımıdır ve geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır.

24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, “şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef’teyim” diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.

Nusret'in nasırlı elleri sosyal medyayı salladı'Salt Bae' hareketiyle ünlenen Nusret Gökçe, nasırlı elleriyle gündem oldu. Nusret'in ellerini görenler “Ağırlık kaldırmaktan nasır tutmuş. O tırnaklarını kessin" yorumları yaptı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Reynmen, Arto'dan şikayetçi oldu: Artık yeter!

Reynmen, Arto'dan şikayetçi oldu: Artık yeter!

Masterchef kim elendi, Ebru mu Walison mı? 11 Ekim Masterchef elenen yarışmacısı belli oldu

Masterchef kim elendi, Ebru mu Walison mı? 11 Ekim Masterchef elenen yarışmacısı belli oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı! Güç dengeleri değişiyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı! Güç dengeleri değişiyor

'Kırmızı Oda' dizisine yeni oyuncu!

'Kırmızı Oda' dizisine yeni oyuncu!

Sıradaki Haber