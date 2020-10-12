MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? Esra Tokelli biyografisi

MasterChef 2020'de eğitimi olmayan tek isim olan Esra Tokelli çıkardığı tabaklar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce iki kez Mavi takım kaptanı olan Esra Tokelli iki kezde eleme potasına girmişti. Geçtiğimiz hafta Mavi takım kaptanı olan ve Kırmızı takım kaptanı olarak Ebru Has'ı seçen Esra Tokelli rakibine 3-0'lık bir üstünlük sağlamış ve takımdan hiçbir arkadaşını eleme potasına göndermeyerek büyük bir başarı elde etmişti. Peki MasterChef Esra Tokelli kimdir?

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Hayata gözlerini 1979 yılında İstanbul’da açan Esra Tokelli, ev hanımıdır ve geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır.

24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, “şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef’teyim” diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.