24.08.2020 - 15:33 |
MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? MasterChef Esra Tokelli biyografisi
MasterChef Türkiye 2020 yarışmacıları arasında yer alan Esra Tokelli ile ilgili detaylar merak ediliyor. İlk eleme potasına yer alan MasterChef Esra yarışmaya devam ediyor. Eleme sonrası rakiplerine meydana okuyan Esra Tokelli ile ilgili bilgileri derledik. İşte Esra Tokelli'nin biyografisi.
Esra Tokelli kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Esra Tokelli'nin hayatı araştırılıyor. MasterChef Esra kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...
MASTERCHEF ESRA KİMDİR?
1979 doğumlu olan Esra İstanbulludur. Ev hanımı olan Tokelli, geçimini dışardan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 24 yaşında bir oğlu var. MasterChef için ' Şu an en çok istediğim yerdeyim' diyerek yarışmaya olan ilgisini belirtiyor.