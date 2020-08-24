MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? MasterChef Esra Tokelli biyografisi

Esra Tokelli kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Esra Tokelli'nin hayatı araştırılıyor. MasterChef Esra kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

1979 doğumlu olan Esra İstanbulludur. Ev hanımı olan Tokelli, geçimini dışardan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 24 yaşında bir oğlu var. MasterChef için ' Şu an en çok istediğim yerdeyim' diyerek yarışmaya olan ilgisini belirtiyor.