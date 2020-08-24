MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? MasterChef Esra Tokelli biyografisi
24.08.2020 - 15:33 |

MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? MasterChef Esra Tokelli biyografisi

MasterChef Türkiye 2020 yarışmacıları arasında yer alan Esra Tokelli ile ilgili detaylar merak ediliyor. İlk eleme potasına yer alan MasterChef Esra yarışmaya devam ediyor. Eleme sonrası rakiplerine meydana okuyan Esra Tokelli ile ilgili bilgileri derledik. İşte Esra Tokelli'nin biyografisi.

MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? MasterChef Esra Tokelli biyografisi
ABONE OL

Esra Tokelli kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Esra Tokelli'nin hayatı araştırılıyor. MasterChef Esra kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

1979 doğumlu olan Esra İstanbulludur. Ev hanımı olan Tokelli, geçimini dışardan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 24 yaşında bir oğlu var. MasterChef için ' Şu an en çok istediğim yerdeyim' diyerek yarışmaya olan ilgisini belirtiyor.

24 Ağustos Magazin Haberleri Bülteni24 Ağustos Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında? Tanya Kilitkayalı biyografisi

MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında? Tanya Kilitkayalı biyografisi

Masterchef Eray kimdir, kaç yaşında? Masterchef Eray Aksungur nereli?

Masterchef Eray kimdir, kaç yaşında? Masterchef Eray Aksungur nereli?

Oyuncu Cansu Tosun'un babaannesi corona virüse yakalandı

Oyuncu Cansu Tosun'un babaannesi corona virüse yakalandı

Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Sıradaki Haber