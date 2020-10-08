MasterChef Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında? Esra Tokelli biyografisi...

MasterChef 2020 kadrosunda yer alan ve eğitimi olmamasına rağmen yaptığı yemekler ve çıkardığı tabaklar ile yarışmadaki iddiasını ortaya koyan MasterChef Esra bu hafta Mavi takım kaptanlığını almayı başarmıştı. Daha önce iki kez eleme potasında yer alan yarışmacı bu hafta kazandığı Mavi takım kaptanlığı ile de ikinci kez kaptanlık kazanmış oldu. Bu hafta gerçekleşen ilk takım oyununu kazanan Esra ve Mavi takım 8 kişilik kadrodan iki arkadaşını eleme potasına göndermekten kurtulmuştu. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde oynanacak olan takım oyunu öncesinde Esra ve Kırmızı takımda Eray ve Serhat arasında tartışma yaşanacak. Peki MasterChef Esra kimdir?

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Hayata gözlerini 1979 yılında İstanbul’da açan Esra Tokelli, ev hanımıdır ve geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır.

24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, “şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef’teyim” diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.