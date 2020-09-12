MasterChef'te 3. hafta geride kalmak üzere... Son bölümde yarışmacıların kaderini belirleyen dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyun Silivri'de açık havada gerçekleşti. Stüdyoya geçildiğinde Esra Tokelli kedini kötü hissetiğini belirterek dinlenmeye geçti. Bu gelişmenin hemen ardından MasterChef Esra Tokelli kimdir, neden rahatsızlandı? sorusu soruldu.

ESTA TOKELLİ KİMDİR?

Hayata gözlerini 1979 yılında İstanbul’da açan Esra Tokelli, ev hanımıdır ve geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır.

24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, “şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef’teyim” diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.

NEDEN RAHATSIZLANDI

Bu akşam Mavi takımın kaptanı Esra Tokelli oylama sırasında kendini kötü hissetti ve kenarda dinlendi. Daha sonra kendine gelen Esra bunun nedeninin güneşten olabileceğini belirti.