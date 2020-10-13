MasterChef'te yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve kırmızı takım yarışmayı kaybetti. Yarışmada üzücü bir olay gelişti ve Esra Tokelli rahatsızlandı. Bu gelişmenin hemen ardından MasterChef Esra Tokellineden rahatsızlandı? Bireysel dokunulmazlık oyununda neden yok? soruları sorulmaya başlandı.

ESRA TOKELLİ NEDEN RAHATSIZLANDI?

Konu hakkında Şef Dnilo Zanna açıklama yaptı ve Esra'ya rahatsızlandığı için izin verdiklerini söyledi. Esra daha önce de bir bölümde tansiyon sorunu yaşayıp dinlendirilmişti.