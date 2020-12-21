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21.12.2020 - 00:16 |

20 Aralık MasterChef kim elendi? MasterChef finalistler kim oldu?

Eleme heyecanı ile 20 Aralık Pazar akşamı TV8 ekranlarına gelen MasterChef Türkiye'de son 4'e kalan isimler de netleşiyor. Tüm hafta boyunca eleme potasına giden isimler belirlendi. Peki, MasterChef'e kim veda etti?

20 Aralık MasterChef kim elendi? MasterChef finalistler kim oldu?
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MasterChef Türkiye'nin 125. bölümünde eleme adayı olan Barbaros, Özgül, Serhat ve Eray yarışmaya veda eden son isim olmamak için kıyasıya mücadele etti. Yeni bölümde yarışmacılar, Emir ile birlikte 4 finalistten biri olmak için yarıştı. Jüri üyeleri dört yarışmacıdan da şalgam ana maddesi olan bir yemek istedi. İşte, MasterChef Türkiye 4 finalisti...

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİM OLDU?

Yarışmanın ekrana gelen 125. yeni bölümünde Serhat, Özgül, Barbaros ve Eray eleme potasında olan isimler olarak mücadele etti. Bir kişinin yarışmaya veda edeceği ve 4 finalistin belirleneceği yemek ise yarışmacıları zorladı. Jüri, eleme adaylarından şalgamın ana madde olduğu yaratıcı tabaklar istedi. 

Jürinin değerlendirmesinin ardından yarışmanın dördüncüsü Eray oldu. Oyunun üçüncüsü Serhat, ikincisi ise Özgül seçildi. Finalistler de eleme oyununun sonrasında Emir, Barbaros, Serhat ve Özgül şeklinde belirlendi.

KİM ELENDİ?

Yaratıcılık tabağını başarılı şekilde çıkaramayan Eray, Özgül ve Serhat aralarında eleme oyunu gerçekleştirdi. Somer Şef'in imza yemeği olan yuvalama ile yarışan yarışmacılardan birinci Serhat oldu. Yarışmaya veda eden isim ise Eray oldu.

20 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni20 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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