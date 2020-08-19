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19.08.2020 - 16:18 |

MasterChef Furkan kaç yaşında, nereli? Masterchef Furkan hangi burç?

MasterChef Türkiye yarışmacıları arasında dikkat çeken isimlerden biri olan Furkan Yalçın hakkında merak edilenler araştırılıyor.MasterChef Furkan'ın kaç yaşında olduğu, nereli olduğu boyunun kaç olduğu ve hangi burç olduğu öğrenilmek isteniyor. İşte MasterChef Türkiye 2020 sezonunda Furkan hakkında bilgiler...

MasterChef Furkan kaç yaşında, nereli? Masterchef Furkan hangi burç?
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MasterChef Türkiye yarışmacıları her sezon olduğu gibi bu sezon da oldukça merak ediliyor.İzleyiciler tarafından özel hayatları araştırılan MasterChef Türkiye yarışmacılarından biri de Furkan Yalçın. Masterchef Furkan yarışmaya katıldığı ilk günden bu yana dikkat çeken açıklamalarıyla ön planda olmayı başarıyor. Peki MasterChef Türkiye yarışmacısı Furkan kaç yaşında, nereli, hangi burç?

MASTERCHEF FURKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Furkan Yalçın 1,75 boyunda 70 kilo. 20 yaşında olan Furkan Yalçın, Masterchef yarışmacısına pastacılık mesleğini yaptığı için katıldı. Pastacılık sektöründe 6 senedir var olan Furkan Yalçın bu mesleğin okulunu okuduğunu da belirtmekte. Kendini geliştirmekten mutlu olan ve yeni bilgiler öğrenmeye açık olan Furkan Yalçın geçen sene katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasından ilk turda elenmiştir. Furkan Yalçın yarışmanın ikinci turuna Mehmet Şef ve Somer Şefin oylarıyla çıktı.

 

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