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05.08.2020 - 15:05 |

MasterChef Furkan kimdir, kaç yaşında? İşte MasterChef Furkan Yalçın'ın yaşamı...

MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında Mehmet Yalçınkaya ile yarışmacı Furkan arasında yaşanan gerilim ekranlara damga vurdu. MasterChef'in 16 yarışmacısı arasına girmek için yarışan Furkan Yalçın'ın hayatı araştırılıyor. İşte MasterChef Furkan'ın yaşamı...

MasterChef Furkan kimdir, kaç yaşında? İşte MasterChef Furkan Yalçın'ın yaşamı...
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MasterChef Türkiye'de 16 yarışmacının belirleneceği final turu TV8 ekranlarında yayınlanıyor. MasterChef jüri üyesi Mehmet Şef ile yarışmacı Furkan Yalçın arasında yaşanan diyalog yeni bölüm fragmanında yer aldı. Peki MasterChef Furkan kimdir, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

FURKAN YALÇIN KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı Furkan Yalçın 20 yaşında. Pastacılık yapan Yalçın, 6 senedir bu mesleği yaptığını aktardı ve okulda bu konuda eğitimi aldığını söyledi.

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    Cadde Yazarları

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