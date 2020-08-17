MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Masterchef Gülşah kimdir, kaç yaşında? Masterchef Gülşah Suna nereli?
17.08.2020 - 12:56 |

Masterchef Gülşah kimdir, kaç yaşında? Masterchef Gülşah Suna nereli?

Masterchef'in ana kadrosu için dün rekabet yaşandı. Final turunda en iyi Adana kebabı yapan Gülşah Suna, Masterchef'in ana kadrosuna girdi. Masterchef Gülşah'ın yaşamı merak ediliyor. İşte Masterchef Gülşah'ın biyografisi...

Masterchef Gülşah kimdir, kaç yaşında? Masterchef Gülşah Suna nereli?
ABONE OL

Masterchef Türkiye, TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Masterchef'te dün yaşanan rekabette son 16 yarışmacı arasına giren isimlerden biri ise Gülşah Suna oldu. Peki Masterchef Gülşah kimdir?

MASTERCHEF GÜLŞAH SUNA KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı Gülşah Suna, 28 yaşında. Yarış atı yetiştiren Gülşah Suna, pandemi dönemi nedeniyle işsiz kalmış. Geçen sene de MasterChef'e katılmış fakat ilk turda çok konuştuğu için yemeğe koyması gereken köfteyi tavada unutmuş ve bu yüzden şeflerden hayır oyu almış.

    Magazin Haberleri Bülteni (17 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MasterChef Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    MasterChef Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Çiğdem Batur kimdir, kaç yaşında? Kuaförüm Sensin yeni sunucusu Çiğdem Batur

    Çiğdem Batur kimdir, kaç yaşında? Kuaförüm Sensin yeni sunucusu Çiğdem Batur

    Masterchef Celal kimdir, nereli? Masterchef Celal Sarıgül kaç yaşında?

    Masterchef Celal kimdir, nereli? Masterchef Celal Sarıgül kaç yaşında?

    MasterChef Duygu Acarsoy kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    MasterChef Duygu Acarsoy kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Sıradaki Haber