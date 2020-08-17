Masterchef Gülşah kimdir, kaç yaşında? Masterchef Gülşah Suna nereli?

Masterchef Türkiye, TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Masterchef'te dün yaşanan rekabette son 16 yarışmacı arasına giren isimlerden biri ise Gülşah Suna oldu. Peki Masterchef Gülşah kimdir?

MASTERCHEF GÜLŞAH SUNA KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı Gülşah Suna, 28 yaşında. Yarış atı yetiştiren Gülşah Suna, pandemi dönemi nedeniyle işsiz kalmış. Geçen sene de MasterChef'e katılmış fakat ilk turda çok konuştuğu için yemeğe koyması gereken köfteyi tavada unutmuş ve bu yüzden şeflerden hayır oyu almış.