Masterchef Gülşah kimdir? Masterchef Gülşah Suna kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Masterchef, TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danillo Zanna'nın jüri üyeliği yaptığı Masterchef Türkiye'de yarışan isimler arasında Gülşah Suna da bulunuyor. Peki Masterchef Gülşah kimdir?

MASTERCHEF GÜLŞAH SUNA KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı Gülşah Suna, 28 yaşında ve at antrenörü. Yarış atı yetiştiren Gülşah Suna, pandemi dönemi nedeniyle işsiz kalmış. Geçen sene de MasterChef'e katılmış fakat ilk turda çok konuştuğu için yemeğe koyması gereken köfteyi tavada unutmuş ve bu yüzden şeflerden hayır oyu almış.