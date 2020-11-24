Masterchef Junior başvuru ekranı! Masterchef Junior başvuru soruları neler, nasıl başvuru yapılır?

Masterchef Junior yarışması başvuruları başladı. 9 ve 13 yaş aralığındaki çocukların başvuru yapabileceği Masterchef Junior yarışması başvuru ekranı ise araştırılan detaylar arasında bulunuyor. İşte Masterchef Junior başvuru ekranı...

MASTERCHEF JUNIOR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Masterchef Junior başvurusu TV8 adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Masterchef Junior programının başlayacağı tarih ise henüz belli değil. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

MASTERCHEF JUNIOR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

MASTERCHEF JUNIOR 2020 BAŞVURU SORULARI NELER?

Neden Masterchef Junior’a katılmak istiyor?

Çocuğunuz bir mutfak okulu veya başka bir yemek programına katıldı mı?

Yemek yapma dersleri aldınız mı (eğlence amaçlı veya profesyonel)?

Çocuğunuz ne kadar zamandır yemek yapıyor?

Ne sıklıkla yemek yapar?

En sevdiği yemek nedir?

Yemek yapmak veya mutfakta olmakla ilgili ilk anıları nelerdir? Yemek sevgisine ne sebep oldu?

Yemek yaparken en çok kimden etkilenir ve neden?

Kimin için yemek yapar? Yemekleri hakkında ne derler?

Yemek yapma becerilerini 1 - 10 arası bir ölçekte değerlendirin (10 puanlamada en yüksek değerlendirmedir.)

En iyi yaptığı 3 yemek nedir ve her yemeği nasıl hazırladığını açıklayabilir misiniz?

Mutfaktaki güçlü yönleri nelerdir?

Mutfaktaki zayıf yönleri neler?

Alerjisinin olduğu ya da başka bir şekilde yemek yapamayacağı ya da yemek yemediği herhangi bir şey var mı?

Eğer MasterChef unvanını kazanırsa, hangi hayalini gerçekleştirmek ister?

Bu şovda çocuğunuzun motivasyonunuz nedir? Başvuru yapmasına kim vesile oldu?

Tek kelimeyle kendini nasıl tanımlar?

Çocuğunuza baktığımızda fark edemeyeceğimiz bir özelliğinizi söyler misiniz?

Hobileri, ilgi alanları, yaptığı spor ve aktiviteleri yazınız.