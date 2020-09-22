22.09.2020 - 08:02 |
Masterchef kaptan düellosunu kim kazandı? 21 Eylül Masterchef yeni takımlar...
Masterchef kaptan düellosu dün ekranlara geldi. Yarışmacılar Mavi takım kaptanı olmak için içli köfteyi yaptılar. İçli köfteyi en iyi yapan ilk 3 arasında Ebru, Serhat ve Uğur yer aldı. Kaptan belli olduktan sonra 5 dakikayı kazanmak için kaptanlar birbiri ile yarıştılar. Peki 21 Eylül Masterchef kaptanlar düellosunu kim kazandı?
Masterchef'te dün kaptanlık oyunu için yarışmacılar rekabet ettiler. En iyi içili köfteyi yapan Uğur, Mavi takımın kaptanı oldu. Uğur, Kırmızı takım kaptanı olarak ise Emir'i seçti. Uğur ve Emir takımlarına 5 dakika kazandırmak için düello yaptılar. Peki Masterchef kaptanlar düellosunu kim kazandı? İşte 21 Eylül Masterchef yeni takımlar...
MASTERCHEF KAPTAN DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Uğur ve Emir takımlarına 5 dakika kazandırmak için en iyi mıhlamayı yapmaya çalıştılar. Jürinin tadımı sonrasında kazanan isim Uğur oldu.
MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR
MAVİ TAKIM
Uğur Furkan, Serhat, Barbaros, Tanya, Duygu, Sefa ve Celal
KIRMIZI TAKIM
Emir, Esra, Berker, Özgül, Ayyüce, Eray, Ebru ve Walison