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15.09.2020 - 09:48 |

Masterchef kaptanlar düellosunu kim kazandı 14 Eylül? Masterchef'te 5 dakikayı hangi takım kazandı?

Masterchef'te dün kaptanlık için yarışmacılar tatlı yaptılar. Emir, Ayyüce ve Furkan tatlıyı yapan en iyi 3 isim arasına girdi. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda Mavi takım kaptanı açıklandı. Takım kaptanlarının belli olmasıyla birlikte kaptanlar düellosu yapıldı. Peki 14 Eylül kaptanlar düellosunu kim kazandı?

Masterchef kaptanlar düellosunu kim kazandı 14 Eylül? Masterchef'te 5 dakikayı hangi takım kazandı?
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Masterchef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı Masterchef'te yeni bir haftanın başlangıcında yarışmacılar kağtanlık için yarıştılar. Daha sonra ise 5 dakika kazanmak için kaptanlar arasında bir düello düzenlendi. Peki 14 Eylül kaptanlar düellosunu kim kazandı,5 dakikayı hangi takım aldı?

MASTERCHEF'TE KAPTANLAR KİM OLDU?

Masterchef'in dün yayınlanan bölümünde en iyi tatlıyı yapan Furkan, Mavi takım kaptanı oldu. Furkan, Kırmızı takım kaptanı olarak ise Selin'i seçti.

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Furkan ve Selin arasında olan kaptanlar deüllosunu kazanan Furkan, Mavi takıma 5 dakika süre kazandırdı.

MAVİ TAKIM

Furkan

Emir

Serhat

Esra

Özgül

Duygu

Celal

Uğur

KIRMIZI TAKIM

Selin

Barbaros

Berker

Tanya

Ayyüce

Sefa

Ebru

Eray

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