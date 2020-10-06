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06.10.2020 - 00:18 |

Masterchef kaptanlar düellosunu kim kazandı, market alışverişinde ekstra süreyi hangi takım aldı? İşte 5 Ekim Masterchef yeni takımları

Masterchef'te bugün kaptanlık oyununda yarışmacılar ton balığı en iyi yemeği yapmaya çalıştılar. Ton balığı ile en iyi tabağı hazırlayan Esra, Mavi takım kaptanı oldu. Esra, Kırmızı takım kaptanı olarak ise Ebru'yu seçti. Esra ve Ebru kaptanlık düellosunda karşı karşıya geldi. Peki 5 Ekim Masterchef kaptanlar düellosunu kim kazandı? İşte Masterchef yeni takımlar...

Masterchef kaptanlar düellosunu kim kazandı, market alışverişinde ekstra süreyi hangi takım aldı? İşte 5 Ekim Masterchef yeni takımları
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Masterchef'te kıyasıya rekabet kaldığı yerden ilerliyor. TV8'de yayınlanan Masterchef'te bugün Mavi takım kaptanı Esra ve Kırmızı takım kaptanı Ebru kaptanlar düellosunda karşı karşıya geldi. Düelloda yarışmacılar balık ile buğulama yaptılar. Peki 5 Ekim Masterchef kaptanlar düellosunu kim kazandı?

5 EKİM MASTERCHEF KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Ebru ve Esra arasında kaptanlar düellosu yaşandı. Kazanan isim ise Ebru oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Esra

Furkan

Emir

Barbaros

Özgül

Didem

Uğur

Ayyüce

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

Ebru

Serhat

Tanya

Berker

Walison

Eray

 

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