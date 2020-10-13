13.10.2020 - 15:45 |
Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı, hangi takım kaptanı? 12 Ekim Masterchef yeni takımlarında hangi yarışmacılar var?
Masterchef'in dün yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Dün tavuk ile en iyi tabağı yapan Uğur, bu hafta Mavi takımın kaptanı oldu. Uğur, Kırmızı takım kaptanı olarak ise Sefa'yı seçti. İki isim avantaj fırsatı için kıyasıya rekabet ettiler. Peki 12 Ekim Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı?
Masterchef'te kaptanlık düellosunu kazanan isim izleyiciler tarafından merak konusu. 12 Ekim tarihinde yayınlanan Masterchef'te Mavi takım kaptanı Uğur ve Kırmızı takım kaptanı Sefa düelloda karşı karşıya geldiler. En iyi lahana sarmasını yapan isim düelloyu kazandı. Peki 12 Ekim Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? İşte yeni takımlar...
12 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Uğur ve Sefa'nın kaptanlık düellosu yarışında kazanan taraf Uğur oldu.
MAVİ TAKIM
Uğur
Furkan
Emir
Esra
Tanya
Berker
Ebru
KIRMIZI TAKIM
Sefa
Barbaros
Serhat
Eray
Ayyüce
Özgül
Didem