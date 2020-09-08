Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı, 5 dakikayı kim aldı? İşte 7 Eylül Masterchef yeni takımlar...

Masterchef kaptanlık düellosunun kazananı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dün gerçekleştirilen Mavi takım kaptanlığında en iyi menemeni yapan Esra, Mavi takım kaptanı oldu. Esra daha sonra ise Kırmızı takım kaptanını seçti. Peki 7 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı?

MASTERCHEF'TE KAPTANLAR KİM OLDU?

Mavi takım: Esra

Kırmızı takım: Arem

MASTERCHEFTE KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Esra ve Arem takımına 5 dakika kazandırmak için mücadele ettiler. Düelloyu Esra kazandı.

MAVİ TAKIM

Esra

Emir

Furkan

Berker

Özgül

Ebru

Ayyüce

Duygu

KIRMIZI TAKIM

Arem (Kaptan)

Serhat

Barbaros

Tanya

Sefa

Uğur

Celal

Eray