08.09.2020 - 09:41 |
Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı, 5 dakikayı kim aldı? İşte 7 Eylül Masterchef yeni takımlar...
Masterchef'te dün kaptanlık için yarışmacılar kıyasıya mücadele ettiler. Mavi takımın kaptanlığını alabilmek için yarışmacılar menemen yaptılar. Kaptanlar arasında ise bir düello yapıldı yenen kaptan takımına yarışmada 5 dakika kazandırdı. Peki 7 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı?
Masterchef kaptanlık düellosunun kazananı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dün gerçekleştirilen Mavi takım kaptanlığında en iyi menemeni yapan Esra, Mavi takım kaptanı oldu. Esra daha sonra ise Kırmızı takım kaptanını seçti. Peki 7 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı?
MASTERCHEF'TE KAPTANLAR KİM OLDU?
Mavi takım: Esra
Kırmızı takım: Arem
MASTERCHEFTE KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Esra ve Arem takımına 5 dakika kazandırmak için mücadele ettiler. Düelloyu Esra kazandı.
MAVİ TAKIM
Esra
Emir
Furkan
Berker
Özgül
Ebru
Ayyüce
Duygu
KIRMIZI TAKIM
Arem (Kaptan)
Serhat
Barbaros
Tanya
Sefa
Uğur
Celal
Eray