Masterchef Kayhan kimdir, kaç yaşında? Masterchef Kayhan Özekin evli mi?

Masterchef Türkiye, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Masterchef'in final turunun ikinci ekibinde yarışan Kayhan Özekin davranışları ile öne çıkan yarışmacıları arasında bulunuyor. Kayhan'ın yaşamı merak konusu. Peki Masterchef Kayhan kimdir?

MASTERCHEF KAYHAN ÖZEKİN KİMDİR?

Kayhan Özekin, 33 yaşında. Etiler Turizm Otelcilik Lisesi mezunu. Kayhan Özekin, evli ve beş yaşında bir kızı var.