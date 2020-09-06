Masterchef kim elendi? 6 Eylül'de Masterchef Türkiye'de elenen isim kim oldu?

Masterchef'te kim elendi? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Masterchef Türkiye'nin eleme gecesinde yaratıcılık turunda yarışmacılar dana yanağı ile bir tabak hazırlıyorlar. Dana yanağından en iyi 3 yemeği yapan 3 isim eleme potasından kurtulacak. Masterchef'te elenecek ismin kim olacağı merak ediliyor. Peki 6 Eylül'de Masterchef'te kim elendi?

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Özgül

Ebru

Gülşah

Berker

Eray

Duygu

DANA YANAĞI YAPTILAR

Masterchef eleme gecesinde yarışmacılar yaratıcılık turunda dana yanağı ile yemek hazırladılar.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

6 Eylül Masterchef Türkiye'de elenen isim henüz belli olmadı. Açıklandığı zaman detaylar haberde yer alacak.