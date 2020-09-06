06.09.2020 - 21:46 |
Masterchef kim elendi? 6 Eylül'de Masterchef Türkiye'de elenen isim kim oldu?
Masterchef eleme gecesi bu akşam izleyicilerle buluşuyor. Dokunulmazlık oyununun 2'sini kaybeden Kırmızı takımında 4 isim eleme potasında yer alırken dokunulmazlık oyununu bir kez kaybeden Mavi takımından 2 isim eleme potasında yarışıyor. Masterchef Türkiye'de 6 isim eleme potasında kurtulmak için kıyasıya rekabet ediyor. Yaratıcılık turunda ilk 3'e giren yarışmacılar eleme potasından kurtulacaklar. Peki 6 Eylül'de Masterchef'te kim elendi?
Masterchef'te kim elendi? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Masterchef Türkiye'nin eleme gecesinde yaratıcılık turunda yarışmacılar dana yanağı ile bir tabak hazırlıyorlar. Dana yanağından en iyi 3 yemeği yapan 3 isim eleme potasından kurtulacak. Masterchef'te elenecek ismin kim olacağı merak ediliyor. Peki 6 Eylül'de Masterchef'te kim elendi?
MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Özgül
Ebru
Gülşah
Berker
Eray
Duygu
DANA YANAĞI YAPTILAR
Masterchef eleme gecesinde yarışmacılar yaratıcılık turunda dana yanağı ile yemek hazırladılar.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
6 Eylül Masterchef Türkiye'de elenen isim henüz belli olmadı. Açıklandığı zaman detaylar haberde yer alacak.
Survivor Nisa ve Barış aşk mı yaşıyorSurvivor 2020'ye damga vuran isimler arasında yer alan Survivor Nisa ve Barış cephesinde sıcak gelişme yaşanıyor. Gün içinde Barış Murat Yağcı, Nisa'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaşıp sonra silmişti. Fakat Nisa'dan büyük sürpriz geldi ve öptüğü videoyu paylaştı.