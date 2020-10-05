MasterChef kim elendi, kim gitti? (4 Ekim) MasterChef Türkiye'de veda eden, elenen yarışmacı kim oldu?

TV8'in üçüncü sezonuyla da dikkatleri üstüne çekmeye devam eden yemek yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmaya ve hayallerine veda eden bir isim daha bu akşam belli oldu. Peki büyük bir heyecanla araştırılan MasterChef'e kim veda etti?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Esra

Duygu

Uğur

Didem

Eray

Sefa

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ, KİM KAZANDI?

MasterChef’in bu akşamki yeni bölümünde ilk eleme oyunu ardından en az başarılı olan 3 isim ikinci eleme oyununu oynamak zorunda kaldı. Eleme turunun ilk etabında Duygu, Didem, Sefa, Uğur, Esra ve Eray'ın arasından kazanan isimler Uğur, Esra ve Eray oldu ve bir hafta daha MasterChef’te kalmayı garantiledi. İkinci eleme oyunu için ise Sefa, Didem ve Duygu seçildi ve elenen isim Duygu oldu!



MASTERCHEF DUYGU KİMDİR?

1985 yılında Ankara’da doğan Duygu Acarsoy, aslen Muğlalıdır. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları mezunu olan Acarsoy, şu anda aşçılık eğitiminin son yılını tamamlamaktadır.

MSA’da profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimini tamamladıktan sonra İspanya ve Almanya’da aldığı eğitimler ışığında birçok yerde şef olarak çalışmış; eğitmen olarak görev almıştır.

Duygu Acarsoy özellikle de ekşi maya ekmekler üzerine çalışmış, Ankara’da artizan ekmek, kruvasan ve tatlılar üreten bir işletmenin imalat koordinatörlüğünü üstlenmiştir. Aynı zamanda AHEP Üniversite’sinde eğitmen şef olarak görevini sürdürmektedir.