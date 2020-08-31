MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye elenen isim belli oldu, işte yeni yarışmacı...

MasterChef Türkiye 30 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan programda eleme gecesi yapıldı. Uğur, Gülşah ve Berk'in eleme potasında olduğu gecede yarışmacılar eleme yemeği olarak perdeli pilav yaptı. Şefler elenen ismi belirledi.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

Perdeli pilav tarifinde en başarılı bulunan isim Uğur oldu. Gülşah ve Berk son ikiye kaldı. Yarışmaya veda eden isim Berk oldu.

BERK İLTER KİMDİR?

20 yaşındaki Berk İlter, yarışmaya İstanbul’dan katılmaktadır. 13 yaşında bu mesleğe karar verdiğini ifade eden Berk, Etiler Turizm Otelcilik ve Anadolu Meslek Lisesi’ni seçerek eğitimine bu yolda bir yön vermiş; dört yıllık lise eğitimi süresince iki farklı yerde staj yaparak tecrübe edinmiştir. 15 yaşına geldiğinde Rennassaince Bosphorus Hotel’de, 16 yaşında Fransa’nın Lyon bölgesinde Michelin yıldızlı bir restoranda çalışan Berk İlter, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye okumak için İsviçre’ye gitmeye karar vermiştir.

“BHMS” adlı okuldan henüz ikinci sınıftayken kabul gören Berk, İsviçre’de de iki staj yapmıştır. Oradaki ilk stajını Waldhaus Flims Hotel’de tamamlayan Berk İlter, son stajını ise dünyanın en pahalı otellerinden biri olan President Wilson’da, yine Michelin yıldızlı bir restoranda yapmıştır.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE YENİ YARIŞMACI

MasterChef Türkiye yeni haftaya başlıyor. Yeni takımlarla yeni haftaya başlayacak olan MasterChef Türkiye'de yeni bir yarışmacı dahil oluyor. Yeni yarışmacı Berker Başmanav. Berk'in elenmesinin ardından Gülşah hedef haline geliyor. İşte MasterChef Türkiye yeni bölümden ilk detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI