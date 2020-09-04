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04.09.2020 - 00:25 |

MasterChef kim kazandı? (3 Eylül) İşte MasterClass ödül oyununu kazanan yarışmacı

TV8'in fenomen haline gelen yemek yarışması MasterChef Türkiye bu akşam MasterClass ile izleyici karşısına çıktı. Jüriden eğitim alan yarışmacılar arasından finale kimler çıktı? MasterClass finalini kazanarak ödülü alan yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

MasterChef kim kazandı? (3 Eylül) İşte MasterClass ödül oyununu kazanan yarışmacı
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MasterChef Türkiye'de MasterClass eğitimi ödülü için 4 yarışmacı finale kaldı. Jüriden Risotto ve Macaron dersi alan yarışmacılar arasında birinci olan isim belli oldu...

MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

Danilo Şef yarışmacılar arasında en iyi Risotto ve Macaron yapan dört kişiyi seçti ve birinci olan isim ise Emir oldu. 

MASTERCHEF EMİR KİMDİR?

Michelin yıldızlı restoranlarda çalışan Emir Elidemir şimdiden hayran kitlesi oluşturdu. Youtube ve Instagram fenomeni Danla Bilic’in ekran görüntüsüyle paylaştığı Emir Elidemir'in özel hayatı, mesleği ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte Emir Elidemir'in MasterChef'te paylaştığı bilgiler... Aslen İzmirli olan Emir Elidemir, 1994 yılında dünyaya geldi. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olan Emir Elidemir, lisansını Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamladı. Florida ve Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini dünyaca ünlü Michelin yıldızlı restoranında gerçekleştirdi.

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