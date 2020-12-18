MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri MasterChef Mustafa Aydın, 'Survivor 2021'e başvurdu
18.12.2020 - 09:46 |

MasterChef Mustafa Aydın, 'Survivor 2021'e başvurdu

'MasterChef Türkiye'nin 17 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan bölümüne, 2019 yılının yarışmacıları konuk oldu. Geçtiğimiz yılın dikkat çeken isimlerinden Mustafa Aydın, 'Survivor 2021'e gitmek için hazırlıklara başladığını, hatta efor ve parkur testlerini geçtiğini açıkladı.

MasterChef Mustafa Aydın, 'Survivor 2021'e başvurdu
ABONE OL

MasterChef 2019 yarışmacıları Yasin, Alican, Cemre, Eda, Batuhan ve Mustafa, TV8'de yayınlanan MasterChef programına konuk oldu. Şeflerle sohbet eden yarışmacılardan Batuhan, Mustafa'nın Survivor'a gideceğini ve 1,5 aydır spor yaparak hazırlandığını söyledi.

Şeflerin sorusu üzerine Mustafa Aydın, 'Survivor 2021 için başvuru yaptığını ve efor testini başarıyla geçtiğini belirtti.

Seçmeler sırasında parkuru tamamladığını ifade eden Aydın, "Kas çalışıyorum. Burada da mont giydim ki kaslar belli olmasın. Oraya gittiğimde şaşırsınlar. Survivor için başvuru yaptım ve efor testini güzel geçtim, parkuru da tamamladım. Kendime güveniyorum ve diğer kişilerden eksiğim olmadığını gördüm" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (19 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yasemin Özilhan her daim şık

Yasemin Özilhan her daim şık

Derya Tuna: Risk taşımadığımı onaylandı

Derya Tuna: Risk taşımadığımı onaylandı

EXXEN TV izlemek ücretli mi? 'EXXEN' TV kanalı mı, ne zaman gelecek?

EXXEN TV izlemek ücretli mi? 'EXXEN' TV kanalı mı, ne zaman gelecek?

Halle Berry: Ruh eşim tanıdığım hiç kimsenin eski sevgilisi değil

Halle Berry: Ruh eşim tanıdığım hiç kimsenin eski sevgilisi değil

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet