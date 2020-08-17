MasterChef Özgül Coşar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MasterChef'in 16 kişilik kadrosu belli oldu. Dünkü finalden sonra bugün 16 yarışmacı kaptanlık yarışı için mücadele edecek. Bu yarışmacılardan biri de Özgül Coşar... Yarışmacının performansı merak edilirken hakkındaki bilgiler de araştırılıyor.

MASTERCHEF ÖZGÜL COŞAR KİMDİR?

Özgül Coşar, 36 yaşında. Gıda Mühendisi. Evli ve iki çocuğu olan Özgül Coşar, pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitirmiş. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Çocuklarının doğum gününü yaparken kendisinin organize ettiğini ve o zaman içindeki yemek aşkını keşfettiğini söyledi. Kendini bildi bileli mutfakta olduğunu söyleyen Özgül Coşar, hızlı olması ve mutfakta koordine olması nedeniyle avantajlı olduğunu iddia etti. MasterChef’e katılmasını kızı teşvik etmiş..