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26.08.2020 - 17:35 |

Masterchef Özgül kimdir, kaç yaşında? Masterchef Özgül Coşar ne iş yapıyor?

Masterchef Özgül, ana kadronun içerisinde yer alıyor. Bu hafta Masterchef Türkiye'de Mavi takım kaptanı Uğur oldu. Uğur, Kırmızı takım kaptanı olarak ise Özgül'ü seçti. İşte MasterChef Özgül'ün biyografisi...

Masterchef Özgül kimdir, kaç yaşında? Masterchef Özgül Coşar ne iş yapıyor?
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Masterchef'te yarışmacılar birbirleri ile kıyasıya rekabet ediyorlar. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te yarışmacıların yaşamları merak ediliyor. Bu hafta Masterchef Kırmızı takım kaptanı Özgül Coşar oldu. Peki Masterchef Özgül kimdir?

MASTERCHEF ÖZGÜL COŞAR KİMDİR?

Masterchef Özgül Coşar, 36 yaşında. Gıda Mühendisi. Evli ve iki çocuğu olan Özgül Coşar, pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitirmiş. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Çocuklarının doğum gününü yaparken kendisinin organize ettiğini ve o zaman içindeki yemek aşkını keşfettiğini söyledi.

26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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