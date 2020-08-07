07.08.2020 - 13:21 |
MasterChef Sedat kimdir, kaç yaşında? MasterChef Sedat Tuncer nereli, ne iş yapıyor?
Masterchef Türkiye yeni bölümleri izleyicilerle buluşuyor. Masterchef Türkiye 16 yarışmasını belirlemek üzere final turunda yarışmacılar rekabet ediyorlar. Sedat Tuncer, MasterChef Türkiye'de final turunda yarışan isimler arasında yer alıyor. İşte MasterChef Sedat'ın yaşamı...
MasterChef Türkiye'nin yarışmacılarının yaşamları merak edilen konular arasında yer alıyor. Masterchef'in final turunda yarışan Sedat Tuncer, Kastamonulu. Peki TV8'de yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmacısı Sedat kimdir? İşte detaylar...
MASTERCHEF SEDAT KİMDİR?
Sedat Tuncer, Masterchef'e İstanbul'dan katılıyor. MasterChef Sedat, 32 yaşında ve aslen Kastamonulu Özel bir catering firmasında aşçılık yapan Sedat Tuncer, 13 yıldır mesleğin içinde yer alıyor.