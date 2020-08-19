MasterChef Sedat kimdir, kaç yaşında? Sedat Tuncer kimdir, aslen nereli?

MasterChef 2020 kadrosunda yer alan isimler arasında olan Sedat Tuncer, yarışmanın renkli kişilikleri arasında yer alıyor. Herkes tarafından sevilen ve samimi yaklaşımları ile herkesin beğenisini kazanan Sedat Tuncer MasterChef ekrana gelen son bölümde kaybedilen dokunulmazlık oyununun ardından takım arkadaşları tarafından ikinci eleme adayı olarak gösterildi. Peki MasterChef Sedat kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF SEDAT KİMDİR? SEDAT TUNCER BİYOGRAFİSİ

Sedat Tuncer, 32 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Kastamonulu olan yarışmacı, özel bir catering firmasında aşçılık yapıyor. 13 yıldır yaptığı aşçılık mesleğini çok sevdiğini söyleyen Sedat Tuncer, MasterChef'te olmak istediğini çünkü bunun hayali olduğunu belirtti. Anadolu mutfağı, Osmanlı mutfağı ile birlikte Uzak Doğu mutfağı bilgisi olduğunu açıkladı.

Sedat Tuncer, borbulan soslu levrek yaptığı ilk turda Mehmet şef evet - Danilo şef evet - Somer Şef evet oyu almış ve MasterChef Türkiye 2020'de üst tura çıkmayı başarmıştı.