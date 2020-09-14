MasterChef Selin Aydın kimdir? MasterChef Selin Aydın biyografisi...

MasterChef 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Geçen hafta yarışmaya dahil olan Arem Yüce ilk kaptanlık oyununda Kırmızı takım kaptanı olarak seçilmişti. İki oyun kazanan Kırmızı takım tek oyun kaybettiği anda Arem'i potaya gönderdi. Arem bu hafta yarışmaya veda eden isim oldu. Arem'in yarışmaya veda etmesinin ardından yarılmaya bu hafta katılacak olan yeni isim Selin Aydın oldu. Çoklu final elemelerinde oldukça mücadele eden Selin Aydın'ın bu haftaki oyunlarda nasıl bir performans setrgileyeceği oldukça merak konusu! Peki Selin Aydın kimdir, kaç yaşında? İşte Selin Aydın hakkında merak edilenler....

MASTERCHEF SELİN ÖZTÜRK AYDIN KİMDİR?

Selin Öztürk Aydın, 1990, İzmir doğumludur. Evli ve Toprak isimli bir oğlu olan yarışmacı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi mezunudur. Kendisini genç girişimci olarak tanımlayan yarışmacı, Atalante Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerinin kurucusudur. Firması, İnsan Kaynakları ve Eğitim alanında faaliyet göstermektedir. Selin Öztürk Aydın aynı zamanda Ege İş Kadınları Dernek üyesidir ve dernekte aktif olarak rol almaktadır. Toprağı ve mutfağı sevdiğini belirten yarışmacının hayali, kendi restoranında muhteşem tatlar sunmaktır. "Mutfağa olan tutkum bana güç veriyor" diyen Selin Öztürk Aydın, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna yedeklerden giren yarışmacılar arasında yer almaktadır.