MasterChef Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında? Serhat Doğramacı biyografisi...

MasterChef 2020'de en iddialı isimler arasında yer alan Serhat Doğramacı geçtiğimiz hafta kazandığı kaptanlık oyunun ardından karşısına güçlü bir rakip seçmeyi tercih etmiş ve Barbaros'u kırmızı takım kaptanı yapmıştı. Serhat ve Barbaros eşleşmesinde kazanan takım 2-1'lik skorla Barbaros'un kırmızı takımı olmuştu. Bu hafta Kırmızı takım kadrosunda yer alan Serhat Doğramacı haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Mehmet Şef tarafından iki takıma da verilmek istenen beş dakika süreyi kabul etmemişti. Takım kaptanı olmamasına karşın bu çıkışı Ebru'nun Kırmızı takım kaptanlığının sorgulanmasına neden olmuştu. Peki MasterChef Serhat kimdir?

MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylemektedir. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya’da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.

İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020’nin ana kadrosuna dâhil olan iddialı isimler arasındadır.