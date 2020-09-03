Masterchef Serhat kimdir, kaç yaşında? Masterchef Serhat Doğramacı ne iş yapıyor?

Masterchef Serhat, programın konuşulan yarışmacıları arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'in yarışmacılarının hayatları ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. Masterchef Serhat'ın hayatı da merak konusu.Peki Masterchef Serhat kimdir?

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?

23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylemektedir. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya’da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.

İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020’nin ana kadrosuna dâhil olan iddialı isimler arasındadır.